Великие художники эпохи неоклассицизма и импрессионизма. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неоклассицизм – термин, применяемый в искусствоведении для обозначения художественных явлений последней трети XIX и первой четверти XX веков, которым присуще обращение к традициям искусства античности, искусства эпохи Возрождения или классицизма. Неоклассицизм предвосхищался уже в творчестве прерафаэлитов с середины XIX века, однако он окончательно сложился к концу 1870-х гг. в Германии. Большое распространение неоклассицизм получил в конце XIX – начале XX веков, явившись одной из разновидностей реакции на импрессионизм. Он сочетал в общем русле определeнные позднеакадемические тенденции, в той или иной степени программное следование принципам античного искусства (в основном периода архаики), реже – искусства Возрождения (в основном Раннего) и классицизма, наконец, соприкосновение (порой очень близкое) со стилистикой модерна. ©



Великие художники эпохи неоклассицизма и импрессионизма слушать на видеосервисе Wink.