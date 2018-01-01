Великие художники эпохи Барокко. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настоящий художник никогда не копирует действительность, а по-своему воспроизводит ее и толкует. Для этого он прибегает к различным приемам, условным по своей сути. Язык живописи – цвет! Замысел художника, тема, которую он избрал, и идея, которую он хотел донести до зрителя, получают жизнь благодаря живописной форме. Цвет в живописи – средство эмоциональной выразительности, всю гамму чувств и настроений можно выявить им. Цветом дается характеристика образов. Только по-настоящему талантливым художникам удается это. В этой аудиокниге вас ждет рассказ именно о таких из них. ©



Великие художники эпохи Барокко слушать на видеосервисе Wink.