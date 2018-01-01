Великие истории любви. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Истории любви, представленные в этом сборнике, расскажут о том, как люди разных времен, национальностей, социального положения и вероисповедания любили страстно и беззаветно любовь определяла их судьбы, ломала характеры, переворачивала жизни. Вы познакомитесь с историями взаимоотношений таких выдающихся исторических личностей как Петр I и Мария Гамильтон, Лиля Брик и Владимир Маяковский, Валентина Серова и Константин Симонов и многих других. ©



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