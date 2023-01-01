Величайшие природные явления. Сборник (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Испокон веков непознанное, малоизученное и труднообъяснимое заставляет людей задуматься о тайнах нашего мира, подвигает ученых на научные исследования и экспедиции, а любителей-энтузиастов – на смелые догадки. На свете немало поразительных явлений живой и неживой природы, невероятных, но вполне реальных существ. Среди них тунгусский «зал саркофагов» и балтийские «гейзеры», поющие барханы и огнедышащие призраки… Стихийные силы природы – торнадо и извержения вулканов, «кровавые дожди» и селевые потоки – уже не вызывают суеверного ужаса, а вынуждают человечество искать пути и способы безопасного существования на планете Земля. 12-й лед 400 водородных бомб Кракатау Yellow stone Адская мощь торнадо Аптека океана Балтийские гейзеры Великий метеоролог – океан Волны, смывающие города Гигантские волны Грядут ли климатические войны Диковинные подарки моря Европа во льдах Зловещая тайна великих озер Зловещее дыхание недр Идеальный океан И снова о потопе Истинные обитатели Земли Камни катятся сами Коварство болот Когда вода пускается в путешествие Космический град жизни Кровь с небес Курильский свет Лед слезы льет Лобовая волна Мексиканские дротики Молчание океана – миф Облава, идущая на таран Обстрел падающих звезд Огнедышащие призраки Оживший миф Опыт по циркуляции мирового океана Поляна, где нарушается гравитация Последняя сокровищница Земли Почему скользит конькобежец Поющие барханы Прибой Приливные волны Прыжок дракона гор Самое загадочное вещество Своенравные водоемы Сейсмические волны Снежинки Страшное оружие природы Сюрпризы карста Тунгусский зал саркофагов Ужас зыбучих песков Человеку свойственно ошибаться ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ



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