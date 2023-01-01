Величайшие актеры мира. Андрей Макаров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Все люди смотрят кино – кто-то время от времени, а кто-то ярый киноман и не пропускает ни одной премьеры, но в стороне от этого явления не отсиживается никто. Но что мы знаем об этом искусстве, которого, по сути, и не существовало сто лет назад? Кто стоял и истоков кинематографа, кто задавал общий ритм развития, благодаря кому кино сегодня стало таким, каким мы его знаем? Конечно же – речь в первую очередь идёт об актёрах и именно о них мы и расскажем вам в этой книге – все звёзды, от Чарли Чаплина и Марлен Дитрих, до Аль Пачино и Деми Мур предстанут перед вами как на ладони.



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