Веды о законе кармы. Олег Торсунов
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Веды о законе кармы. Олег Торсунов

Веды о законе кармы. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие16+

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Сюжет

Одно из основных понятий в ведах – это понятие кармы, своеобразной высшей справедливости или последствий наших поступков. В доступном ключе специалист по теме Олег Торсунов посвятит вас в суть этого явления. Он коснется практических и теоретических вопросов, таких как понятие кармы, ее отработка и отношение к невзгодам жизни. Материал будет полезен для начинающих.

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