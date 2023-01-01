Ведомости Бульквариуса – 3. Дем Михайлов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Дем Михайлов – писатель-фантаст, работающий в различных жанрах. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра ЛитРПГ, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Цикл «Ведомости Бульквариуса» относится к знаменитому Миру Вальдиры и непосредственно связан с событиями, происходящими в книгах главного цикла по этому миру, посвящённого приключениям Росгарда. На сей раз действие происходит глубоко под водой. Главный герой Богуслав играет за ахилота – подводного жителя. В реальной жизни игрок не слишком ответствен, многим задолжал, с работой у него проблемы, и всё время приходится полагаться на старшую сестру. Но события игрового мира постепенно меняют того, кто играет за персонажа по имени Бульквариус. В третьей книге цикла Богуслав продолжает расти над собой и в жизни, и в игре. Настало время проявить волю и начать побеждать в борьбе. Меж тем игра преподносит очередные сюрпризы и открывает новые тайны. Подробности – в аудиокниге!



Ведомости Бульквариуса – 3 слушать на видеосервисе Wink.