Ведомости Бульквариуса – 2. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дем Михайлов – писатель-фантаст, работающий в различных жанрах. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра ЛитРПГ, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. Цикл «Ведомости Бульквариуса» относится к знаменитому Миру Вальдиры и непосредственно связан с событиями, происходящими в книгах главного цикла по этому миру, посвящённого приключениям Росгарда. На сей раз действие происходит глубоко под водой. Главный герой играет за ахилота – подводного жителя. В реальной жизни игрок не слишком ответствен, многим задолжал, с работой у него проблемы, и всё время приходится полагаться на старшую сестру. Но события игрового мира постепенно меняют того, кто играет за персонажа по имени Бульквариус. Во второй книге цикла герой продолжает расти над собой как в игре, так и в реальной жизни. Его услуги при выполнении групповых заданий дорожают, а торговое дело развивается. По-прежнему интересны Бульку и квесты, которых немало в подводных просторах Вальдиры. И некоторые из них таят в себе угрозы. В реальной жизни герою предстоит и дальше расплачиваться по долгам, а заодно заняться восстановлением своего старого дома, на который уже кое-кто положил глаз… Подробности – в аудиокниге. Слушайте! Скучно не будет.



Ведомости Бульквариуса – 2 слушать на видеосервисе Wink.