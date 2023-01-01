Ведьма тебе в помощь. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Эльвет с матерью была вынуждена покинуть родной мир и перебраться к людям. Она талантливая, добрая и очень трудолюбивая ведьма полукровка, которая работает на два мира в своем ателье «Шпилька». Но в один прекрасный вечер ее размеренная жизнь рушится. Ведь мать решает выдать Эльвет замуж за бл�агородного варлока, который старше и совершенно неспособен любить.



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