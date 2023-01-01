Ведьма тебе в помощь. Лора Вайс
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Ведьма тебе в помощь. Лора Вайс

Ведьма тебе в помощь. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Эльвет с матерью была вынуждена покинуть родной мир и перебраться к людям. Она талантливая, добрая и очень трудолюбивая ведьма полукровка, которая работает на два мира в своем ателье «Шпилька». Но в один прекрасный вечер ее размеренная жизнь рушится. Ведь мать решает выдать Эльвет замуж за благородного варлока, который старше и совершенно неспособен любить.

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Фэнтези

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