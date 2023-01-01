Вечерняя звезда. Екатерина Соловьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С самого детства Елизавету сопровождает классическая музыка. Это не только музыкальная школа, походы на концерты и в оперу, привычка слушать классику по радио и в интернете. Музыка – часть еe жизни, еe друг. Трагичными мелодиями она предостерегает девушку от неприятностей, весeлыми – развеивает усталость и грусть. Но почему, когда Лиза встретила загадочного волка из волшебной страны, а он вдруг превратился в прекрасного принца, пусть и всего на одну летнюю ночь, мелодии, предвещающие радость, покинули еe? И больше не вернулись, как и принц. У героини есть только один выход: найти его! Где бы он ни был и какими бы опасностями не обернулись еe поиски.



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