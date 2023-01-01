Вечеринка на облаке. Гарриет Манкастер (книга, 2016) слушать онлайн

Изадора Мун обожает ходить на дни рождения! Игры, подарки и вкусный торт – что может быть лучше?! Но накануне своего собственного праздника она очень переживает: получится ли у неe устроить такую вечеринку, которая понравится еe друзьям? Сделать это будет непросто, ведь когда твои родители – фея и вампир, в твоей жизни постоянно случаются всякие небылицы! То приглашения прилетят к гостям на крылышках летучих мышей, то вместо фокусника заявится настоящий волшебник, то вместо батута придeтся прыгать на облаке! Да уж, кажется, эта вечеринка будет самой необычной на свете! Понравится ли она Изадоре? Гарриет Манкастер – всемирно известная писательница, иллюстратор и сама немного волшебница. Еe книги переведены на 27 языков!



Вечеринка на облаке слушать на видеосервисе Wink.