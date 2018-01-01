Вечер у Клэр. Гайто Газданов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Вечер у Клэр" – дебютный роман Гайто Газданова, ставший настоящей удачей молодого писателя. Роман написан от первого лица, но это не автобиографическое произведение, как восприняли его многие критики, это портрет целого поколения, переданный в воспоминаниях русского эмигранта. О его де�тстве и отрочестве, гражданской войне и российской смуте, в которые он оказался втянут будучи шестнадцатилетним подростком и о его искренней и нежной любви к француженке Клэр, чувства к которой он пронес через всю жизнь. ©



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