Вдовий плат (сборник). Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

«Москва идет! Хоронись!» – кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед слушателями в новой аудиокниге Бориса Акунина. Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, другого – Ивана IV – потомки. Роман «Вдовий плат», действие которого происходит в 1470-е годы, посвящен столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской. Повесть «Знак Каина» описывает события, происходившие на столетие позже, во времена опричнины. А кто из двух Иванов был грознее, судить слушателю…© Борис Акунин, 2016 © ООО "Издательство «АСТ», 2016 ©



Вдовий плат (сборник) слушать на видеосервисе Wink.