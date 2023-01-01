Важные слова. Фразы, дающие ребенку опору на всю жизнь. Бернадетта Лемуэн,Диана Бодман
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Важные слова. Фразы, дающие ребенку опору на всю жизнь. Бернадетта Лемуэн,Диана Бодман

Важные слова. Фразы, дающие ребенку опору на всю жизнь. Бернадетта Лемуэн,Диана Бодман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология170 мин16+

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Сюжет

Короткие и долгие разлуки, домашние задания, ревность ко второму ребенку, истерики, застенчивость или агрессивность в школе, ложь… Каждый день мы воспитываем детей, корректируя их поведение, давая ориентиры, что хорошо, а что плохо, успокаиваем, подбадриваем, отчитываем. Но что, если мы выбираем для этого не самые подходящие формулировки? Книга «Важные слова» поможет родителям правильно реагировать в разных ситуациях. Это фразы, которые дадут детям уверенность, независимо от того, ошибаются ли они, испытывают ли напряжение, боль, стыд или страх. Слова, которые передают вашу любовь и которые дети услышат сердцем. То, что они запомнят навсегда и возьмут с собой во взрослую жизнь.

Важные слова слушать на видеосервисе Wink.

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