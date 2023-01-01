Важные слова. Фразы, дающие ребенку опору на всю жизнь. Бернадетта Лемуэн,Диана Бодман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Короткие и долгие разлуки, домашние задания, ревность ко второму ребенку, истерики, застенчивость или агрессивность в школе, ложь… Каждый день мы воспитываем детей, корректируя их поведение, давая ориентиры, что хорошо, а что плохо, успокаиваем, подбадриваем, отчитываем. Но что, если мы выбираем для этого не самые подходящие формулировки? Книга «Важные слова» поможет родителям правильно реагировать в разных ситуациях. Это фразы, которые дадут детям уверенность, независимо от того, ошибаются ли они, испытывают ли напряжение, боль, стыд или страх. Слова, которые передают вашу любовь и которые дети услышат сердцем. То, что они запомнят навсегда и возьмут с собой во взрослую жизнь.



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