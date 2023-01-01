Важное время. Владимир Привалов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Трудна жизнь малолетнего почетного пленника в имперской школе! Многие родовитые сановники проявляют интерес к судьбе заложника, сына правителя горной страны. Уж слишком необычны его способности, которые не единожды выручали наследника в самых безнадежных ситуациях. Опасность грозит на каж�дом шагу– ведь кровные враги отца не отступились. Не смогли добраться до наследника в горах, попробуют в Империи… Кто спасет Олтера на этот раз? Верные слуги? Новые друзья? Или память и умения чужака из другого мира, который притаился в сознании юного горца?



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