Ваша жестянка сломалась. Алла Горбунова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Фантастический роман об устройстве реальности, невероятных горизонтах утопии и, конечно же, о любви. Алину, в прошлом подающего надежды ученого в области искусственного интеллекта, внезапно приглашают принять участие в странном эксперименте: ей предстоит вступить в контакт с созданием высшего разума по имени Елена. Исследовательское взаимодействие оборачивается чем-то неизмеримо большим. Тем, кто способен выдержать ее «нейрошторм», машина Елена меняет сознание и открывает совершенно новую картину мироздания. Роман, который начинается как научная фантастика, быстро пересекает границы жанра и литературных норм, превращаясь в новаторский, взрывной, проникновенный текст о жизни, вселенной, человеческом восприятии, разуме и чувствах. Эту сложносоставную, расширяющую границы сознания историю прочувствованно и мастерски пересказала актриса Мария Орлова. Алла Горбунова – поэт, прозаик, критик, автор книг «Вещи и ущи», «Конец света, моя любовь» и др. Лауреат премий «НОС», «Дебют» и Премии Андрея Белого. Пресса о книге: «"Ваша жестянка сломалась" – это гимн сложности и разнообразию, миру и войне, вечной жизни и огненному всесожжению, неуязвимости и душераздирающей беззащитности всего сущего»,– Галина Юзефович «У Аллы Горбуновой получился подлинно психоделический роман – в том смысле, что в плотном потоке версий, теорий и образов, в пространстве абсолютной творческой свободы читателю в любом случае приходится собирать собственный пазл. <…> И это уже по-своему уникальное литературное явление, отчасти сродни романам-пазлам Хулио Кортасара»,– Артем Роганов «Феномен Горбуновой – в том, что ей удается писать сложно и просто одновременно: ее сложность заключается не столько в языке, сколько в спрятанных за ним смыслах. <…> „Жестянку“ можно воспринимать как образец интерактивной прозы, в которой читатель играет роль полноправного участника происходящего, а можно – как настоящий литературно-эзотерический опыт, высвобождающий и автора, и читателя»,– Ксения Грициенко Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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