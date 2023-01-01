Ваш мальчик – больше любви, меньше паники. Как не сойти с ума, воспитывая сына. Марианна Милейко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальное пособие по воспитанию мальчишек всех возрастов! Как с ними справляться и получать удовольствие? Советы практикующего психолога, написанные с тонким чувством юмора, на основе личного и профессионального опыта. Как это здорово, быть мамой или папой мальчика! Правда-правда! Да, это непросто. Да, иногда тревожно. Да что скрывать – иногда очень-очень беспокойное это дело, мальчика растить. Синяки-шишки, войнушки и битые стекла, носки эти повсюду, дневник – вообще открывать страшно, а уж гаджеты… А еще бабушки со своими советами… А потом он дерзить начнет! А потом – армия! И все-таки. Быть родителями мальчика – это здорово. И уж точно – совсем не скучно. А проблемы – они все решаемы. Как справляться с ними – расскажет Марианна Милейко. Советы опытного психолога, личный опыт мамы мальчика и двух девочек и тонкий юмор – вот что делает эту аудиокнигу уникальным пособием по воспитанию мальчишек всех возрастов. Отличная аудиокнига для всех, кто хочет прожить жизнь, о которой мечтал!



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