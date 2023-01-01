Ваш CEO хочет, чтобы вы это знали. Как на самом деле работает ваша компания. Рэм Чаран. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Про то, как начать и сохранить бизнес, написаны тысячи книг, созданы десятки тысяч онлайн-курсов и мастер-классов. Информации об этом — море. Но тысячи сотрудников тысяч компаний по-прежнему не очень хорошо понимают, как именно их компании ведут дела и каков именно их, сотрудников, вклад…
Бизнес-аналитик Рэм Чаран наблюдал такую картину не один год… А потом решил создать бизнес-ликбез, который будет понятен любому сотруднику компании, от рядовых до управляющих должностей. В его книге изложены самые важные, базовые знания о бизнесе. Усвоить их несложно. Столь же просто (и важно!) сразу применить их на практике.
Ни одно бизнес-пособие не экономило читателям столько времени, сил и денег, как книга Чарана.
Ваш CEO хочет, чтобы вы это знали слушать на видеосервисе Wink.