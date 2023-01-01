Ваш 25-й час для руководителей. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы не уходите из офиса до позднего вечера? Если Вы – руководитель, то знаете, как это бывает… Клиенты, сотрудники, всякие неотложные дела постоянно Вас отвлекают, не позволяя сконцентрироваться на действительно важных стратегических целях, которые ставит перед Вами руководство. Добро пожаловать в мир суровой реальности управления! Время – это ресурс, которого никогда не хватает! Но успешные руководители могут сконцентрироваться и добиться потрясающих результатов. Вы никогда не задумывались, как им удается делать вовремя то, что нужно, и так, как следует? Аудиокнига «Ваш 25-й час – для руководителей» предназначена для сверхзанятых руководителей – директоров и владельцев компаний. Джон Вон Эйкен предложит Вам уникальные стратегии, которые помогут эффективно управлять Вашим временем.



Ваш 25-й час для руководителей слушать на видеосервисе Wink.