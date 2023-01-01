Васек Трубачев и его товарищи. Книга вторая. Валентина Осеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отряд Васька Трубачeва и вместе с ним весь 4-Б класс премированы поездкой на Украину в колхоз «Червоны зирки». Ребята весело и увлекательно проводят свое время: бегают купаться на речку, знакомятся с местными пионерами, отправляются в соседнее село, готовятся к многодневному походу и ведут дневник «О жизни нашего отряда», в котором описывают все важные события, происходящие в их жизни. Но беззаботные каникулы продолжаются не долго. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая в одночасье заставила повзрослеть вчерашних школьников. Также не пропустите аудиокниги Валентины Осеевой «Волшебное слово и другие рассказы», «Волшебная иголочка и другие сказки», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга первая», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга третья»



Васек Трубачев и его товарищи слушать на видеосервисе Wink.