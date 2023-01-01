Васек Трубачев и его товарищи. Книга третья. Валентина Осеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наконец после долгой разлуки наши друзья возвращаются домой. Родной город встретил ребят неприветливо. Опустевшие улицы, крест-накрест заклеенные окна, надписи: «Бомбоубежище» на подвалах домов. Значит и сюда пришла эта страшная война. Она не пощадила и маленький, мирный городок ребят. Но нужно продолжать жить, стараться помогать взрослым в общем теперь для всех деле – борьбе с фашистами. Ну и конечно же учиться дальше, ведь впереди новый учебный год и пятый класс. Также не пропустите аудиокниги Валентины Осеевой «Волшебное слово и другие рассказы», «Волшебная иголочка и другие сказки», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга первая», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга вторая»



Васек Трубачев и его товарищи слушать на видеосервисе Wink.