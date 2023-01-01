Варвары. Александр Мазин
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Варвары. Александр Мазин

Варвары. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика1114 мин12+

Сюжет

Римляне считали их кровожадными дикарями, но сами они называли себя Славными и превыше силы ценили в вождях удачливость. За ними – будущее. Их потомки станут править Европой. Но пока все они, вандалы, готы, герулы – воинственные варвары, и двум нашим космонавтам, оказавшимся в Приднепровье третьего века, будет не так просто уцелеть в их жестоком мире. Слушайте роман Александра Мазина «Варвары»!

Варвары слушать на видеосервисе Wink.

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