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Варвары. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика1114 мин12+
Сюжет
Римляне считали их кровожадными дикарями, но сами они называли себя Славными и превыше силы ценили в вождях удачливость. За ними – будущее. Их потомки станут править Европой. Но пока все они, вандалы, готы, герулы – воинственные варвары, и двум нашим космонавтам, оказавшимся в Приднепровье тре�тьего века, будет не так просто уцелеть в их жестоком мире. Слушайте роман Александра Мазина «Варвары»!
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