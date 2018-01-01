Варшава, Элохим!. Артемий Леонтьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Возрастное ограничение: 18 Сериал «Варшава, Элохим!» – художественное произведение, в котором автор обращается к историческому периоду Второй мировой войны, чтобы разобраться в типологии фанатичной ненависти, а также в природе человеческой веры и любви. Сериал повествует о нескольких людях, судьбы которых плотно переплетены в Варшавском гетто. Бывший архитектор Отто Айзенштат пытается прибиться к сопротивлению, Медсестра Эва Новак каждый день контрабандой вывозит детей из гетто, и переправляет в безопасные места, а педагог Януш Корчак остаётся со своими воспитанниками до самого конца. © Storysidе



Варшава, Элохим! слушать на видеосервисе Wink.