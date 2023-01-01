Варлорд. Тёмный пакт. Алекс Делакруз
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Варлорд. Тёмный пакт. Алекс Делакруз

Варлорд. Тёмный пакт. Алекс Делакруз (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези18+

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Сюжет

Удивительно знакомый и в то же время чужой мир. Мир, где не было Второй мировой, а в 2020году высокотехнологичные армии корпораций спорят за мировое господство с владеющими магией аристократами. Там ему было тридцать пять. Здесь нет и пятнадцати, зато проблем на все сто: ненависть неожиданных родственников, перечеркнутый бастардной перевязью герб, презрение окружающих и запретный дар, применение которого грозит смертной казнью…

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Фэнтези

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