WinkАудиокнигиВарианты нестандартных игр с детьми, когда все перепробовали. Виктория Шиманская
Варианты нестандартных игр с детьми, когда все перепробовали. Виктория Шиманская (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Случаются дни, когда мало выйти на прогулку, необходимо еще чем-то занять ребёнка. Можно включить мультик, но, конечно, это занятие не на весь день, а игрушки уже не вызывают живого интереса малыша. Ему скучно. На самом деле, именно в такие дни создаются самые увлекательные игры и случаются самые захватывающие приключения. Доктор психологии – Виктория Шиманкая поделится рецептами нестандартных игр с детьми. Скучно не будет!
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