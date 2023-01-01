Варианты нестандартных игр с детьми, когда все перепробовали. Виктория Шиманская (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Случаются дни, когда мало выйти на прогулку, необходимо еще чем-то занять ребёнка. Можно включить мультик, но, конечно, это занятие не на весь день, а игрушки уже не вызывают живого интереса малыша. Ему скучно. На самом деле, именно в такие дни создаются самые увлекательные игры и случаются самые захватывающие приключения. Доктор психологии – Виктория Шиманкая поделится рецептами нестандартных игр с детьми. Скучно не будет!



Варианты нестандартных игр с детьми, когда все перепробовали слушать на видеосервисе Wink.