Вандербикеры с 141 (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в уютный дом на 141-й улице, к самой счастливой и необычной семейке во всей мировой литературе! Эта восхитительная и трогательная история нопомнит вам классическую рождественскую сказку. Вандербикеры всегда жили в красном доме на 141-й улице. А дом всегда принадлежал их соседу – противному мистеру Байдерману. За пять дней до Рождества Вандербикеры собрались на семейный совет. Мистер Байдерман попросил их покинуть дом! Мама и папа в отчаянии, зато младшие Вандербикеры решили не сдаваться. Пятеро непоседливых детишек, пeс и кролик докажут, лучших жильцов Байдерману не найти. В ход пойдeт всe: подкуп, комплименты, угрозы, печенье и даже рождественские песни. Смогут ли детишки найти путь к сердцу угрюмого соседа и остаться жить в лучшем доме на свете?



Вандербикеры с 141 слушать на видеосервисе Wink.