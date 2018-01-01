Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди. Барон Олшеври (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У мрачного и таинственного замка Дракулы появился новый владелец. Американский миллионер Гарри Карди. Устав от бесконечных праздных увеселений, изысканного вина и болтовни о скачках и женщинах, хозяин замка придумал новую забаву – чтение недавно обнаруженной в местном церковном архиве леденящей кровь семейной хроники графов Дракула-Карди. ©



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