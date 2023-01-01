Вам слово! Выступление без волнения. Нина Зверева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие думают, что аплодисменты и благодарные улыбки слушателей достаются лишь артистам, профессиональным ораторам и тем, кому красноречие дано от природы. Но это не так! Умению владеть вниманием любой аудитории можно научиться. Нужно лишь знать несколько простых правил и следовать им. Автор аудиокниги Нина Зверева – тележурналист, который имеет к тому же большой опыт тренерской работы с публичными персонами высокого уровня. Она формулирует свои правила так, что постигать тонкости ораторского искусства становится легко и интересно. Все ее рекомендации подкреплены занимательными историями и яркими примерами.



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