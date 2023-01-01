Вакцина счастья. Базовый уровень. Часть 1. Садху-санга дас (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Счастливые люди – катастрофа для бизнеса, чья главная цель – рост прибыли. Как же тогда стать счастливым, если предназначение мировой системы – повышение уровня потребления? Автор написал книгу на основе 5000 летней мудрости Вед, которая помогла десяткам миллионов людей. Она научит вас управлять умом, телом, чувствами, как стать свободными и счастливыми. Цель Вед – создавать счастливых людей. САДХУ-САНГА ДАС – астропсихолог, коуч, писатель. Автор серии книг «Вакцина счастья для тела и души» и «Антидот от страданий и бессмысленной жизни». Дело его жизни – делиться мудростью Вед на внеконфессиональном уровне, чтобы на Земле было больше осознанных и счастливых людей. За 8 лет духовной практики накормил тысячи человек разными блюдами вегетарианской кухни. Он вдохновляет вести трезвый образ жизни, а также ведет групповые мантра медитации.



Вакцина счастья слушать на видеосервисе Wink.