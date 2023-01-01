Вакантное место райской птички. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Правда ли, что некоторые дома приносят своим владельцам горе? Даша Васильева не боится черных кошек, не опасается цифры тринадцать, любит понедельники и не верит в проклятые дома. Но особняк, который соседствует с ее коттеджем, на самом деле несчастливый. В нем постоянно меняются хозяева и со всеми произошло нечто нехорошее. Вот и сейчас у Карины Буркиной, очередной владелицы злосчастного подмосковного дворца, пропал младший сын Валерий. Свекровь хозяйки Светлана Алексеевна прибежала к Даше за помощью. Васильева согласилась помочь Буркиным. И тут выясняется, что полковник Дегтярев давно знает эту семью, и познакомился с ними при весьма странных обстоятельствах: много лет назад Светлана Алексеевна, попросила Дегтярева помочь изменить фамилию невестки, а внуку Кирюше еще и отчество! Даша уверена, что эти ниточки из прошлого помогут в поисках Валерия. Но сейчас она понимает как справедлива пословица: маленькие детки – маленькие бедки, подросли детки – подросли и бедки.
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