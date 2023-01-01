В унисон. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пенсионерка Ольга Шувалова страдала из-за того, что бывшая невестка Марина, после развода, не разрешала ей общаться с внучкой Яной. Ольга даже обратилась в органы опеки с просьбой разрешить их конфликт с Мариной. Получив соответствующий документ из органов опеки и попечительства, она обрадовалась, решив, что бывшая невестка не станет теперь препятствовать встречам бабушки и внучки, но не тут то было. Разозлившись на свекровь, Марина в первый же день устроила скандал и забрала Яну с собой. Бабушка пришла в отчаяние. После смерти мужа, внучка была ее единственной отрадой, сын теперь жил с другой женщиной, общаться с ней Ольга не хотела. Однажды Яна сбежала из дома к бабушке. Марина, узнав об этом, устроила очередную ссору. Но Яна предложила встречи заменить интернет-общением. Поневоле бабушке пришлось освоить компьютер. Вскоре они начали переписываться. Отношения с сыном Павлом у Ольги так же потеплели. Она поняла, что сын не забыл о своей дочери и не вычеркнул ее из памяти, он также скучал по Яне и страдал, не видя ее. Вскоре Ольге удалось убедить Марину отпустить к ней Яну. Тайком от невестки, Ольга решила устроить встречу Павла и его новой пассии с Яной. Но Марина, узнав об этом из письма бабушки внучке, запретила все, в том числе Интернет-переписку. Между тем у Ольги на одном из форумов садоводов-любителей появился приятель Николай Пестов. Вскоре они встретились, Николай понравился Ольге. Тем временем, Марина оттаяла и стала позволять Ольге встречаться с Яной. Причину перемен Ольга поняла быстро: У Марины появился кавалер. Ольга обрадовалась, наконец-то бывшая невестка занялась личной жизнью и перестала враждовать. Но однажды случилось то, чего Ольга никак не ожидала, Марина сообщила ей, что собирается выйти замуж и уехать вместе с новоиспеченным мужем в его родные места. Ольга места себе не находила, думая о том, как ей жить в разлуке с любимой внучкой. Тем не менее, бабушка поняла, что внучка должна жить с мамой, и ничего страшного в том, что она будет видеть Яну только во время каникул, нет. Ольга смогла смириться с таким положением дел, тем более что у нее появился надежный друг Николай.



В унисон слушать на видеосервисе Wink.