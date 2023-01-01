В стране озер. Василий Брусянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Серые, пушистые облака низко ползли над землeю. Холодный ветер гнал их мне навстречу с далeкого севера. И плыли они в синеве неба как гигантские серые птицы, безмолвные, без взмахов больших и неподвижных крыльев. Серые тени облаков ползли по полям и по болотам с низкорослыми сосенками и точно уходили в лес, сливаясь с окраскою зеленеющей хвои. Солнце светило ярко, но холодно, и душа чувствовала эту холодность…»



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