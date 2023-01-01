В смерть не убежишь. Юлия Леонидовна Бердникова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Эзотерическая повесть в жанре фэнтези.Начало XXI века. Извечное противостояние добра и зла нарушено вмешательством третьей силы, могущественных шаргов, пришедших из глубин космоса. Они питаются энергией человеческих страданий. Для борьбы с ними в Надземном мире создан отряд хранителей. Люди на Земле, не зная об этом, живут обычной жизнью.Беды в жизни Вадима пошли косяком. Сначала украли любимую гитару, потом случайная знакомая обчистила квартиру, и, наконец, влюбился в собственную сестру. Талантливый музыкант решил, что самоубийство – единственный выход. Но оказалось, что это – вход. Странным образом дальнейшая судьба его зависит теперь от женщины с необычным именем, наделенной сверхъестественными способностями, хотя они никогда с ней не встретятся.Янта с детства живет в двух мирах, сновидения и реальность причудливо переплетаются. Она, в свою очередь, не подозревает, к чему приведет случайная связь с незнакомым мужчиной.Шарги начинают свою охоту на героев…



В смерть не убежишь слушать на видеосервисе Wink.