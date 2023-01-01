В постели с абьюзером. Любовь, идентичная натуральной. Таня Танк (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Он меня любит, но изменяет Он меня любит, но едко критикует Он меня любит, но контролирует каждый шаг Он меня любит, но у нас что ни день, то ссора Он меня любит, но часто уходит и… вновь возвращается Он меня любит, но я чувствую себя виноватой непонятно в чем… Он меня любит, но я не вылезаю из депрессии Мне с ним очень хорошо, но… очень плохо Стоп! А ты уверена, что это любовь, а не опасная фальшивка, которую тебе всучили под видом настоящего чувства? Ядовитый суррогат, отравляющий твою жизнь? Любовь или фейк? Смотри не перепутай! …Каждый день читатели присылают мне драматичные исповеди, в которых задают одни и те же вопросы – общие для всех, у кого «сложная» любовь с «противоречивым» человеком. В этой книге я собрала и прокомментировала 150 типовых ситуаций из ваших писем. Прямо сейчас открывайте оглавление и ищите «свою»!» Эта книга содержит ПДФ-файл, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.
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