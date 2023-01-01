WinkАудиокнигиВ поисках призраков. Алексей Чумаков
В поисках призраков. Алексей Чумаков (книга, 2018) слушать онлайн
2018, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы18+
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Сюжет
Блестящий мистический триллер в духе Стивена Кинга! Что делает обнаженная девушка в лютый мороз на кладбище автомобилей? Почему люди постоянно погибают на одном и том же участке шоссе? Чем объяснить паранормальные явления в заброшенном доме? Ответы на эти и другие вопросы ищут создатели поп�улярной программы «В поисках призраков». Съемочная группа изобретает новые и новые трюки, чтобы привлечь внимание зрителей. Однако вскоре им самим предстоит испытать настоящий, чудовищный и смертельно опасный Ужас… Это первая, но очень серьезная работа, открывающая читателям новый талант уже известного вам человека, в котором вы убедитесь сами, прослушав эту книгу.
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