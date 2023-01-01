В поисках призраков. Алексей Чумаков (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Блестящий мистический триллер в духе Стивена Кинга! Что делает обнаженная девушка в лютый мороз на кладбище автомобилей? Почему люди постоянно погибают на одном и том же участке шоссе? Чем объяснить паранормальные явления в заброшенном доме? Ответы на эти и другие вопросы ищут создатели поп�улярной программы «В поисках призраков». Съемочная группа изобретает новые и новые трюки, чтобы привлечь внимание зрителей. Однако вскоре им самим предстоит испытать настоящий, чудовищный и смертельно опасный Ужас… Это первая, но очень серьезная работа, открывающая читателям новый талант уже известного вам человека, в котором вы убедитесь сами, прослушав эту книгу.



В поисках призраков слушать на видеосервисе Wink.