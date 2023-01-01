В поисках капитана Грея. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Николай Ерохин живет с Валентиной Лыткариной в гражданском браке. Однажды он находит личный дневник Вали, в котором все ее близкие значатся под псевдонимами, и большая часть записей посвящена мужчине, которого она называет «капитаном Греем». Николай решает, что это ее любовник, и начинает за ней следить. Он подкарауливает ее у дома подруги Татьяны Шапошниковой, и Валентина признается, что у подруги роман, а она обеспечивает той алиби. Николай продолжает читать дневник и следить за женой. Ему кажется, что там он фигурирует под прозвищем Пупсик, и он все время находит этому подтверждения. Как-то раз Николай видит, как Валентина направляется к Шапошниковым, когда Татьяна на работе. Он решает, что «капитан Грей» – это муж Татьяны Леонид, и устраивает тому сцену ревности. Леонид объясняет, что это не так – Валентина приходила, чтобы помочь ему наладить отношения с Татьяной. Затем Николай видит Валентину с незнакомым мужчиной. Решив, что наконец-то застал ее с «капитаном Греем», он уже собирается к ним подойти, но Валентина дает мужчине пощечину и уходит. Николай в растерянности снова обращается к дневнику и выясняет, что Валентина ждет определенной даты, когда у них с «капитаном Греем» все должно решиться. Николая приглашает в гости Татьяна. Она говорит, что Валентина увела у нее любовника, и хочет отомстить сопернице. Николай соглашается прийти, но изменить жене все-таки не решается. Наступает тот самый важный для Валентины день. Николай обвиняет жену в измене. Она объясняет, что встречалась с любовником подруги, Андреем Мезенцевым, чтобы уговорить его оставить Татьяну в покое, а когда он попытался за Валентиной ухаживать, пресекла это. Валентина говорит Николаю, чем так важен для нее этот день – год назад они собирались пожениться, но загс был закрыт, и Николай предложил ей пожить годик в гражданском браке. Валентина уходит от Николая. Он скучает по ней, просит о встрече. Валентина сообщает, что беременна. Николай решает, что хочет быть с ней независимо от того, его ли это ребенок. Он уговаривает ее вернуться, и наконец выясняется, что в дневнике «капитаном Греем» она называла его, Николая, а Пупсиком – своего брата.



В поисках капитана Грея слушать на видеосервисе Wink.