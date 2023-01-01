В погоне за кольцом. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ирина Локтева поставила себе цель: выйти замуж за Валерия Чащина. В угоду его вкусам она изменила имидж, узнала его пристрастия и старалась следовать им. Но по истечении года знакомства она не получает желанного обручального кольца. Мать Ирины Вера Петровна боится, что дочь останется старой девой. Валерий все-таки делает Ирине предложение. К своему удивлению, Ирина не испытывает радости от этого. Валерий оскорблен, он дает ей три дня на размышление. Узнав об отказе Ирины, мать устраивает сцену, ей надоело неискреннее сочувствие соседей по поводу неустроенной судьбы дочери. Ирина соглашается выйти замуж за Валерия. Она знакомит его с матерью. Вера Петровна сомневается, что брак такого интересного мужчины с ее дочерь будет долгим. Она вспоминает, как муж бросил ее с маленькой Ириной. Ирина сама начинает страшиться замужества. Она мучается сама и мучает Валерия. В конце концов, тот говорит, что женится на ней из-за жилплощади. Ирина понимает, что этот брак по-настоящему никому не нужен. Она возвращает себе прежний имидж и признается Валерию, что подстраивалась под его вкусы в погоне за обручальным кольцом. Валерий говорит, что свадьбы не будет. Ирина уезжает отдыхать. Через две недели она возвращается обновленным человеком. Она понимает, что главное – не штамп в паспорте, а настоящие чувства. Ирина встречается с Валерием, признается ему в любви. Но говорит, что не собирается тащить его в ЗАГС. Валерий признается, что любит Ирину. Они решают пожениться.



В погоне за кольцом слушать на видеосервисе Wink.