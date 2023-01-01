В пепел. Книга 3. Кадет. Юлия (Ли) Ода (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Кадет» – роман, третья книга цикла «В пепел», жанр авантюрный детектив, детективное фэнтези, историческое фэнтези, романтическое фэнтези. Для кадета элитной военной академии каникулы вовсе не повод расслабляться. Наоборот, это повод поработать на имперскую тайную канцелярию и выяснить, что за скандалы и интриги постоянно портят ему жизнь. И кто за ними стоит. А еще понять, какое отношение ко всему этому имеют представители старой крови, некогда бывшие хозяевами здешних земель.



В пепел слушать на видеосервисе Wink.