В ожидании принца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Наталья когда-то не решилась связать судьбу с понравившимся ей человеком. Однажды в усадьбе, где они когда-то познакомились с Алексеем, она видит плакат, призывающий принять участие в фотоконкурсе. Увидев имя его устроителя, она решает, что это тот самый Алексей Воробьев, которого она когда-то потеряла. Она находит старую фотографию и отправляет ее на конкурс. Тем временем, Игорь – человек, с которым у Натальи вялотекущий роман, неожиданно делает ей предложение. Но, столкнувшись с ним в реальной жизни, Наталья понимает, что не хочет выходить за него замуж. Она вся поглощена возможностью встречи с Алексеем. Но произошла ошибка – это оказался не ее Алексей, а просто его тезка. Наталья разочарована. Жизнь с Игорем кажется ей невыносимой, и она прогоняет его. Через какое-то время ей сообщают, что она стала победительницей конкурса. Приехав в усадьбу, она сталкивается с другим претендентом на приз. Это опустившийся человек, ведущий себя грубо и цинично. Вглядевшись в него внимательнее, Наталья понимает, что это и есть ее давняя любовь. Но настоящий Алексей Воробьев не узнает ее, и только увидев такой же, как у него снимок, припоминает, что они когда-то встречались. Он настаивает на том, чтобы приз отдали ему. Организатор конкурса предлагает им поделить его пополам. Но Наталья пришла сюда не из-за денег и просит отдать ему всю сумму. Спустя какое-то время ей звонит тезка ее «принца» и предлагает встретиться. У него в кабинете Наталья снова видит злополучный снимок. Организатор конкурса рассказывает, что нашел его в архивах усадьбы. И ему так понравилась девушка с фотографии, что он решился на эту авантюру в надежде найти ее. Потрясенная Наталья понимает, что принцы все-таки существуют.



В ожидании принца слушать на видеосервисе Wink.