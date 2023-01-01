WinkАудиокнигиВ облачный день. Владимир Короленко
В облачный день. Владимир Короленко (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть…»
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