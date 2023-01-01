WinkАудиокнигиВ мгновенье ока (сборник). Рэй Брэдбери
В мгновенье ока (сборник). Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Ужасы и мистика552 мин16+
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Сюжет
Великий мастер зачаровал миллионы читателей во всем мире и каждой своей книгой доказал, что Музе неважен возраст того, кому она поклялась в верности. Сборник рассказов «В мгновенье ока» с блеском демонстрирует весь творческий диапазон кудесника Брэдбери: от теплой человечности, сентиментальности в лучшем смысле этого слова до густо замешенной на черном юморе трагикомедии.
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