В круге времен. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можно ли пойти против всех? Да, если ты силен, хитер, умен, везуч и у тебя есть надежный друг. Можно ли пойти против Великих Домов? Да, если ты готов поставить на кон все и у тебя есть надежный друг. Десять лет назад Андрей Ризнык покинул Тайный Город, но предложение, от которого невозможно отказаться, заставило его вернуться. И не просто вернуться, а пойти против Великих Домов, играя по самой высокой ставке: победа или жизнь. А как иначе, когда на кону – возможность возродить Знающие Выселки, забытую легенду челов…



В круге времен слушать на видеосервисе Wink.