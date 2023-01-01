В каждом сердце – дверь. Шеннон Макгвайр (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МАГИЯ ВАС ОТВЕРГНЕТ? В пансионате Элеанор Уэст живут изгои, которые не могут найти себе места в реальности и только и мечтают о том, чтобы вернуться в свои странные и восхитительные волшебные миры. Когда Нэнси вернулась из Царства мертвых, пансионат стал ее домом. Но там начинаю�т происходить жуткие убийства, и Нэнси вместе с друзьями надо срочно найти маньяка. У каждого обитателя здесь – своя история. Например, сестры Джек и Джилл в детстве были очаровательными малышками, а теперь наводят ужас на окружающих. Это все Пустоши. Безжалостные и прекрасные. Как же сестры туда попали? И что с ними там произошло?



В каждом сердце – дверь слушать на видеосервисе Wink.