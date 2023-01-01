В исполнении мастеров художественного слова. Театр у микрофона. Антон Чехов
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В исполнении мастеров художественного слова. Театр у микрофона. Антон Чехов

В исполнении мастеров художественного слова. Театр у микрофона. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика172 мин0+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Предлагаем Вашему вниманию юмористические рассказы Антона Павловича Чехова в исполнении знаменитых артистов, признанных мастеров художественного слова, а также инсценировки, записанные на радио с участием известнейших российских актеров.

В исполнении мастеров художественного слова слушать на видеосервисе Wink.

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