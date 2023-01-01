В голос! Нескучное руководство по созданию подкаста. Марина Козинаки,Евгения Спащенко,Ольга Птицева,Александра Степанова,Сергей Христолюбов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Создательницы литературного подкаста «Ковен дур» делятся секретами создания и развития собственного бренда. Читатели узнают о том, как определить тематику и аудиторию подкаста, какие технические аспекты учитывать, каких гостей приглашать, как писать сценарии, как продвигать свой подкаст и сотрудничать с другими блогерами. «Ковен дур» – это четыре писательницы: Марина Козинаки, Евгения Спащенко, Саша Степанова и Ольга Птицева. В своем подкасте девушки рассказывают об авторском закулисье, делятся полезной информацией о книгах, общаются с участниками книжного рынка (авторами, критиками, издателями), обсуждают горячие околокультурные темы. Подкаст «Ковен дур» стал победителем премии для блогеров «Блог-пост» в номинации «Лучший аудиоподкаст». Суммарное количество прослушиваний – более ста шестидесяти тысяч. Подкаст направлен на исследование актуальных культурных контекстов и их влияния на творческую личность (писателей, иллюстраторов, драматургов, всех тех, кто в своем творчестве отражает современность). По словам авторов, они рассматривают культурные и социальные явления с позиции незнания и призывают слушателей к тому, что непонимание чего-либо не так страшно, как отсутствие желания разобраться.



В голос! Нескучное руководство по созданию подкаста слушать на видеосервисе Wink.