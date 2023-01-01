В доступе отказано. Владимир Леонидович Шорохов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Разразилась война, и уже никто не знал, кто с кем воюет. Оксана потеряла коллег, что создали самую умную машину «Самум», погиб ее друг, которого она любила. Президентские выборы грозили провалом и гражданской войной, но программа «Лояльность» все исправила. Все началось с эксперимента «Ноль», Евгений хотел доказать, что в цифровом мире легко программировать сознание человека, но он не успел завершить проект. Что-то пошло не так, люди тупо смотрели в мертвый экран телевизоров и ждали команды. Человечество стояло на грани уничтожения, но люди воевали не с тем, враг таился в каждом доме, в каждом телефоне, компьютере, телевизоре. Но оказывается, это только эхо войны, а бои шли в другом мире.



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