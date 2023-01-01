WinkАудиокнигиВ дни кометы. Герберт Уэллс
В дни кометы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика559 мин12+
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Сюжет
Человечество на грани Первой мировой войны. Всюду царит разруха, голод и нищета. Каждый выживает, как может. На фоне этого новость о том, что к Земле приближается комета, привлекает внимание единиц. Но, как оказывается зря. Потому что комета несет с собой огромные перемены, которые затронут без преувеличения каждого. И мир никогда уже не будет прежним.
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