В дни кометы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человечество на грани Первой мировой войны. Всюду царит разруха, голод и нищета. Каждый выживает, как может. На фоне этого новость о том, что к Земле приближается комета, привлекает внимание единиц. Но, как оказывается зря. Потому что комета несет с собой огромные перемены, которые затронут без преувеличения каждого. И мир никогда уже не будет прежним.



В дни кометы слушать на видеосервисе Wink.