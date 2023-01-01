В девяти милях от жилища дьявола. Андрей Сергеевич Терехов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Во время эвакуации Вера, бывший офицер разведки, обнаруживает мертвым человека, который хотел с ней встретиться. Экстренные службы не занимаются трупом, и она вынуждена сама разбираться с обстоятельствами гибели мужчины. С каждым витком расследования судьба незнакомца оказывается все сильнее связана с прошлым Веры. В сборник также вошли новеллы «Прощай, детка, прощай» и «Черный георгин».



В девяти милях от жилища дьявола слушать на видеосервисе Wink.