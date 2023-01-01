В дебрях Центральной Азии. Записки кладоискателя. Владимир Обручев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русские бывали в Тибете задолго до экспедиций Аненербе и прочих Штайнеров и Кроули. Одно из таких путешествий в Центральную Азию описал В.А. Обручев: пустыня Такла-Макан, Город нечистых духов, Долина ветров, храм Тысячи Будд и другие места не без приключений посещают главные герои книги в поисках золота старых рудников и сокровищ древних храмов.



В дебрях Центральной Азии слушать на видеосервисе Wink.