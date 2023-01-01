В чем моя вера?. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Свой самый знаменитый роман «Война и мир» художник начал писать в 35 лет. Трактат «В чем моя вера?» создан 20 лет спустя. Из-за критики церковного учения был сразу же запрещен в России. "Я хочу рассказать, как я нашел тот ключ к пониманию учения Христа, который мне открыл истину с ясностью и убедительностью, исключающими сомнение". (Л. Н. Толстой, «В чем моя вера?») Существуй список книг, обязательных для прочтения каждому христианину (независимо от конфессиональной принадлежности), книга «В чем моя вера?» Льва Николаевича Толстого была бы в первой пятерке. Если Вы в поисках свежего прочтения Писания – свободного от набивших оскомину стереотипов – трактат Льва Николаевича Толстого «В чем моя вера?», безусловно, станет для Вас переломным моментом в осмыслении учения Христа.



В чем моя вера? слушать на видеосервисе Wink.